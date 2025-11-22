Пестряков из «Акрона» стал восьмым игроком с 5+ голами в РПЛ до 19 лет

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрий Пестряков вошёл в восьмёрку игроков в XXI веке, забивших 5+ голов за сезон в Мир РПЛ до достижения 19-летнего возраста, сообщает Opta Sports.
Игроки РПЛ, в XXI веке забившие 5+ голов до достижения 19 лет
9 — Дмитрий Сычёв (2002 год).
8 — Алан Дзагоев (2008 год).
7 — Арсен Захарян (сезон-2021/2022).
6 — Марат Измайлов (2001 год).
6 — Александр Кержаков (2001 год).
5 — Шапи Сулейманов (сезон-2018/2019).
5 — Сергей Пиняев (сезон-2022/2023).
5 — Дмитрий Пестряков (сезон-2025/2026).
Пестряков (18 лет 348 дней) также стал автором самого молодого дубля в РПЛ с марта 2021 года, когда Константин Тюкавин дважды забил «Краснодару» в возрасте 18 лет и 269 дней.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего оценивается в € 1,5 млн.