Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пестряков из «Акрона» стал восьмым игроком с 5+ голами в РПЛ до 19 лет

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрий Пестряков вошёл в восьмёрку игроков в XXI веке, забивших 5+ голов за сезон в Мир РПЛ до достижения 19-летнего возраста, сообщает Opta Sports.

Игроки РПЛ, в XXI веке забившие 5+ голов до достижения 19 лет

9 — Дмитрий Сычёв (2002 год).

8 — Алан Дзагоев (2008 год).

7 — Арсен Захарян (сезон-2021/2022).

6 — Марат Измайлов (2001 год).

6 — Александр Кержаков (2001 год).

5 — Шапи Сулейманов (сезон-2018/2019).

5 — Сергей Пиняев (сезон-2022/2023).

5 — Дмитрий Пестряков (сезон-2025/2026).

Пестряков (18 лет 348 дней) также стал автором самого молодого дубля в РПЛ с марта 2021 года, когда Константин Тюкавин дважды забил «Краснодару» в возрасте 18 лет и 269 дней.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего оценивается в € 1,5 млн.