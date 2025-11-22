Колосков: работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о работе Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа», с которым сегодня, 22 ноября, он второй раз подряд стал вице-чемпионом Китая.

«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро. Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно.

Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Российские футболисты за рубежом: