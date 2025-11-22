Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Футбол Новости

Талалаев высказался о грядущем матче «Балтики» с «Оренбургом» в РПЛ

Талалаев высказался о грядущем матче «Балтики» с «Оренбургом» в РПЛ
Аудио-версия:
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о матче 16-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», который состоится сегодня, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

— «Оренбург» движется вперёд, команда играет. Я хорошо знаю нового тренера команды. Искусственный газон позволяет усложнить игру. Единственная проблема — травмоопасность. И это снижает скорость развития футболистов.

– Повлияет ли газон на игру «Балтики»?
– Да, мы тренировали несколько интересных вариантов. Но вернулись к тому, что хорошо работает.

Я хорошо знаю Ахметзянова. Также в команде есть футболисты, с которыми я работал. Игра «Оренбурга» становится более интересной, более системной. Посмотрим, насколько быстро мои пацаны адаптируются к полю. А в том, что мы сейчас более организованная команда, у меня нет сомнений, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

