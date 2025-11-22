Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Павел Яковлев: Романова уважают в «Спартаке», в дерби увидим от него что-то интересное

Павел Яковлев: Романова уважают в «Спартаке», в дерби увидим от него что-то интересное
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Ожидания от дерби «Спартак» — ЦСКА можно строить главным образом на уходе Станковича. Как выяснилось, у него не было правильного подхода к коллективу — серб общался всего с несколькими игроками команды. Поэтому это важный матч для «Спартака» — надо побеждать и доказывать. В случае потери очков, наверное, уже не будут бороться за высокие места. А победа приблизит к конкурентам, тем более что у «Краснодара» в этом туре тоже тяжёлая игра с «Локомотивом».

Но интереснее посмотреть это дерби через призму Вадима Романова. Маловероятно, что он будет сильно менять игру «Спартака», но что-то интересное мы увидим. Возглавить команду в такой момент — сложное и ответственное решение. Но знаю ситуацию изнутри: Романова в «Спартаке» уважают и слушают», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Футбол
Все новости

