Масалитин: «Спартаку» надо брать реванш у ЦСКА в сегодняшнем дерби

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о грядущем матче команд в 16-м туре Мир РПЛ.

«Явного фаворита в дерби нет, ЦСКА делит с «Краснодаром» первое место. Будем считать, что ЦСКА в этой игре фаворит. Все билеты на матч проданы, будет очень много болельщиков, которые погонят «Спартак» с первых минут в атаку, чем может воспользоваться ЦСКА.

Армейцы на этом отрезке очень хорошо играют на контратаках, есть быстрые фланговые игроки — Глебов и Круговой. Если будет играть Алвес, то будет хорошее взаимодействие на поле, чего явно не хватало ЦСКА в последних матчах. А «Спартаку» надо брать реванш», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

