Тренер «Оренбурга» — о матче с «Балтикой»: давно знаем, как играет Талалаев и его команда

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков высказался о грядущем матче 16-го тура Мир РПЛ с «Балтикой», который состоится сегодня, 22 ноября.
– «Оренбург» играет с достаточно сложной командой с характером. Насколько ваша команда готова выйти на поле против такого соперника?
– Мы хорошо подготовились, сложностей никаких нет. Надеюсь, игра это покажет. Мы давно знаем, как играет Талалаев, как играет его команда, встречались с ними и в Первой лиге. Донесли всё до своих ребят.
– С чем связан выход Касимова в стартовом составе вместо Чичинадзе?
– Он провёл не очень хороший матч с «Локомотивом», поэтому дали ему время отдохнуть, осмыслить всё и набраться сил. Также предоставили шанс Касимову.
– Можно ли сказать, что этот состав наигранный и готов победить «Балтику»?
– Состав наигранный, и это тот состав, который готов победить, — сказал Белоруков в эфире «Матч ТВ».
