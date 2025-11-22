Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» — о матче с «Балтикой»: давно знаем, как играет Талалаев и его команда
Аудио-версия:
Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков высказался о грядущем матче 16-го тура Мир РПЛ с «Балтикой», который состоится сегодня, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

– «Оренбург» играет с достаточно сложной командой с характером. Насколько ваша команда готова выйти на поле против такого соперника?
– Мы хорошо подготовились, сложностей никаких нет. Надеюсь, игра это покажет. Мы давно знаем, как играет Талалаев, как играет его команда, встречались с ними и в Первой лиге. Донесли всё до своих ребят.

– С чем связан выход Касимова в стартовом составе вместо Чичинадзе?
– Он провёл не очень хороший матч с «Локомотивом», поэтому дали ему время отдохнуть, осмыслить всё и набраться сил. Также предоставили шанс Касимову.

– Можно ли сказать, что этот состав наигранный и готов победить «Балтику»?
– Состав наигранный, и это тот состав, который готов победить, — сказал Белоруков в эфире «Матч ТВ».

Судья правильно удалил тренера «Оренбурга» Ахметзянова в матче РПЛ с «Локомотивом» — ЭСК

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
