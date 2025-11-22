Экс-игрок «Зенита» Гарай высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Зенита» Эсекьель Гарай поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси. Также Гарай ответил на вопрос о потенциальном возвращении 38-летнего нападающего в «Барселону». На текущий момент аргентинский футболист выступает в составе «Интер Майами».

«Я не могу дать определение Лео в одном предложении, потому что для меня он лучший в истории. Я играл с ним и против него. Играть с ним было для меня величайшим удовольствием, но против него приходилось постоянно защищаться и прикладывать усилия, чтобы остановить его. Аура и сущность Месси говорят сами за себя.

Возвращение Месси в «Барселону»? Месси есть Месси. Я всегда хотел бы его видеть в своей команде», — приводит слова Гарая Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: