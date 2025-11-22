Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Гарай высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Экс-игрок «Зенита» Гарай высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Зенита» Эсекьель Гарай поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси. Также Гарай ответил на вопрос о потенциальном возвращении 38-летнего нападающего в «Барселону». На текущий момент аргентинский футболист выступает в составе «Интер Майами».

«Я не могу дать определение Лео в одном предложении, потому что для меня он лучший в истории. Я играл с ним и против него. Играть с ним было для меня величайшим удовольствием, но против него приходилось постоянно защищаться и прикладывать усилия, чтобы остановить его. Аура и сущность Месси говорят сами за себя.

Возвращение Месси в «Барселону»? Месси есть Месси. Я всегда хотел бы его видеть в своей команде», — приводит слова Гарая Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

Материалы по теме
«Ламин уже на высоком уровне». Снейдер допустил, что Ямаль может превзойти Месси

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android