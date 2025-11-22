Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты костромского «Спартака» не смогли приземлиться в Екатеринбурге на матч с «Уралом»

Фанаты костромского «Спартака» не смогли приземлиться в Екатеринбурге на матч с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Из-за обледенения взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолёт, на борту которого находились болельщики костромского «Спартака», был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Челябинске. Информация о случившемся и дальнейших действиях по доставке болельщиков была оперативно опубликована в официальном телеграм-канале костромского клуба.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома
1:0 Железнов – 47'     1:1 Чурсин – 54'    

Несмотря на возникшую задержку и дополнительные сложности в пути, фанаты уже направились наземным транспортом из Челябинска в Екатеринбург. Ожидается, что они доберутся до стадиона в ближайшее время.

На данный момент продолжается матч 20-го тура Лиги PARI, где «Урал» принимает на своём поле костромской «Спартак». На момент публикации данной новости счёт в игре остаётся не открытым – 0:0.

Материалы по теме
«Урал» — «Спартак» Кс: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 13:30
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android