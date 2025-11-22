Фанаты костромского «Спартака» не смогли приземлиться в Екатеринбурге на матч с «Уралом»

Из-за обледенения взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге самолёт, на борту которого находились болельщики костромского «Спартака», был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Челябинске. Информация о случившемся и дальнейших действиях по доставке болельщиков была оперативно опубликована в официальном телеграм-канале костромского клуба.

Несмотря на возникшую задержку и дополнительные сложности в пути, фанаты уже направились наземным транспортом из Челябинска в Екатеринбург. Ожидается, что они доберутся до стадиона в ближайшее время.

На данный момент продолжается матч 20-го тура Лиги PARI, где «Урал» принимает на своём поле костромской «Спартак». На момент публикации данной новости счёт в игре остаётся не открытым – 0:0.