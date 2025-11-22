Александр Гришин: ЦСКА — явный фаворит дерби, почти не вижу преимуществ у «Спартака»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:45 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби.

«Явный фаворит в дерби — ЦСКА. Не вовремя руководство «Спартака» поменяло тренера: из пяти последних матчей четыре выиграли — нелогично. Пятеро футболистов «Спартака» приехали за пару дней до игры из своих сборных, прилетели издалека. Поэтому о подготовке говорить не приходится. У ЦСКА, наоборот, всё хорошо: все сборники вернулись вовремя, восстановились Акинфеев, Алвес и Мойзес. Почти не вижу преимуществ у Спартака, лишь самоотдача и индивидуальное мастерство игроков. А с качеством футбола было всё нормально только в последних матчах», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.