Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: ЦСКА — явный фаворит дерби, почти не вижу преимуществ у «Спартака»

Александр Гришин: ЦСКА — явный фаворит дерби, почти не вижу преимуществ у «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Старт встречи запланирован на 16:45 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Явный фаворит в дерби — ЦСКА. Не вовремя руководство «Спартака» поменяло тренера: из пяти последних матчей четыре выиграли — нелогично. Пятеро футболистов «Спартака» приехали за пару дней до игры из своих сборных, прилетели издалека. Поэтому о подготовке говорить не приходится. У ЦСКА, наоборот, всё хорошо: все сборники вернулись вовремя, восстановились Акинфеев, Алвес и Мойзес. Почти не вижу преимуществ у Спартака, лишь самоотдача и индивидуальное мастерство игроков. А с качеством футбола было всё нормально только в последних матчах», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Романов в «Спартаке» дебютирует в дерби с ЦСКА. Раньше такие старты заканчивались плохо
Романов в «Спартаке» дебютирует в дерби с ЦСКА. Раньше такие старты заканчивались плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android