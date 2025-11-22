Представитель Дзюбы не согласен, что результативность игрока связана с падением уровня РПЛ

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о мнении, что результативность 37-летнего футболиста может быть обусловлена падением уровня Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет. У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнёров у них гораздо выше, нежели у Артёма в «Акроне».

Мне кажется, всё же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме. Сейчас, надеюсь, после травмы эта форма будет выходить уже на более высокий уровень к матчу с «Пари НН» и далее с «Зенитом». И стоит отмечать его заслуги в том, что он продолжает улучшать и свои статистические данные, бить рекорды, помогать «Акрону». И то, что «Акрон» сейчас находится на седьмом месте, его заслуга в этом, по моему сугубо личному субъективному мнению, очень и очень большая, даже колоссальная», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Лучший бомбардир в истории России: