Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гладилин: у Романова идеальный момент для старта работы в «Спартаке»

Гладилин: у Романова идеальный момент для старта работы в «Спартаке»
Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, что и. о. главного тренера красно-белых Вадим Романов проведёт свой первый матч в новом статусе в рамках дерби с ЦСКА.

«Романов не волнуется, он уже не первый год работает тренером. Сейчас у него нет никакой ответственности, потому что ниже «Спартак» не опустится, может подняться только вверх. У него сейчас всё идеально для старта работы в «Спартаке».

Здесь не будет никакой нервотрёпки. Команда будет настроена, игроки понимают, что этот матч для них является ключевым. В случае поражения им в пятёрку лидеров РПЛ будет тяжело попасть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

