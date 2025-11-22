Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гришин: для Акинфеева что со «Спартаком» играть, что с «Оренбургом» — одно и то же

Гришин: для Акинфеева что со «Спартаком» играть, что с «Оренбургом» — одно и то же
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин не считает, что грядущий матч 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (22 ноября) является главным в жизни для 39-летнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акинфеев интенсивно восстанавливался к дерби со «Спартаком», но это противостояние нельзя назвать для него главным в жизни. Таких матчей у Акинфеева было миллион, а этот — самый обычный. На этом этапе для него что со «Спартаком» играть, что с «Оренбургом» — одно и то же. Больше 20 лет опыта. Есть раздражитель, но не более», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

