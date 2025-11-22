Форвард «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл добермана после угроз расправы — The Sun

Нападающий английского «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл сторожевого добермана стоимостью £ 30 тыс. (€ 34 тыс.), сообщает британское издание The Sun. Покупка животного связана с угрозами расправой, которые 24-летний футболист получил после своих выступлений за сборную Швеции. Угрозы были адресованы игроку на фоне неудачного выступления национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира — 2026. Данный инцидент вызвал серьёзные опасения за личную безопасность спортсмена.

Отмечается, что среди футболистов английской Премьер-лиги наблюдается тенденция к увеличению числа приобретений собак для защиты личного имущества. Это происходит после серии инцидентов со взломами и ограблениями домов знаменитостей на территории Великобритании.

В текущем сезоне Исак принял участие в 12 матчах, выступая как за клуб, так и за национальную команду. За этот период форвард смог забить один гол.