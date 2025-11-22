Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл добермана после угроз расправы — The Sun

Форвард «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл добермана после угроз расправы — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий английского «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл сторожевого добермана стоимостью £ 30 тыс. (€ 34 тыс.), сообщает британское издание The Sun. Покупка животного связана с угрозами расправой, которые 24-летний футболист получил после своих выступлений за сборную Швеции. Угрозы были адресованы игроку на фоне неудачного выступления национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира — 2026. Данный инцидент вызвал серьёзные опасения за личную безопасность спортсмена.

Отмечается, что среди футболистов английской Премьер-лиги наблюдается тенденция к увеличению числа приобретений собак для защиты личного имущества. Это происходит после серии инцидентов со взломами и ограблениями домов знаменитостей на территории Великобритании.

В текущем сезоне Исак принял участие в 12 матчах, выступая как за клуб, так и за национальную команду. За этот период форвард смог забить один гол.

Материалы по теме
Экитике рассказал о своём видении их конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android