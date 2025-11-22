Мареска: Палмер важен для «Челси», как Холанд для «Сити» — без них это другие команды

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подчеркнул значимость полузащитника Коула Палмера для «синих». На текущий момент англичанин восстанавливается после травмы.
«Я очень горжусь, ведь для нас Коул — это как [Эрлинг] Холанд для «Манчестер Сити», как [Мохамед] Салах для «Ливерпуля». Если Холанд не играет за «Сити», а Салах не играет за «Ливерпуль», то это уже не те команды.
Я очень горжусь этим, но особенно горжусь игроками, потому что было сложно в отсутствии Коула. Они показали, что являются хорошими футболистами и что хотят лучшего для этого клуба», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси» на официальном сайте.
Самые дорогие футболисты: