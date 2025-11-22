Масалитин: Романову будет тяжело найти общий язык с иностранцами в «Спартаке»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что и. о. главного тренера красно-белых Вадиму Романову будет тяжело найти общий язык с легионерами команды.

«После ухода Станковича сейчас каждый игрок будет доказывать, что он основной футболист состава. Есть, конечно, минусы, что Романов вообще не руководил командами. Он был в штабе, а какую должность он там исполнял? Вообще не понятно. Как к нему отнесутся иностранцы? Если он с нашими ребятами может найти общий язык, то с иностранцами будет тяжело. Многие иностранцы приходили под Станковича.

Была информация, что Солари собирается уходить из «Спартака» в зимнюю паузу, до этого были новости о Барко. У Романова будет проблема с иностранцами. Если он с ними будет в нормальных отношениях, то всё будет благополучно. Но думаю, что «Спартак» будет искать главного тренера в эту зимнюю паузу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

