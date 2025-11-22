Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: Романову будет тяжело найти общий язык с иностранцами в «Спартаке»

Масалитин: Романову будет тяжело найти общий язык с иностранцами в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что и. о. главного тренера красно-белых Вадиму Романову будет тяжело найти общий язык с легионерами команды.

«После ухода Станковича сейчас каждый игрок будет доказывать, что он основной футболист состава. Есть, конечно, минусы, что Романов вообще не руководил командами. Он был в штабе, а какую должность он там исполнял? Вообще не понятно. Как к нему отнесутся иностранцы? Если он с нашими ребятами может найти общий язык, то с иностранцами будет тяжело. Многие иностранцы приходили под Станковича.

Была информация, что Солари собирается уходить из «Спартака» в зимнюю паузу, до этого были новости о Барко. У Романова будет проблема с иностранцами. Если он с ними будет в нормальных отношениях, то всё будет благополучно. Но думаю, что «Спартак» будет искать главного тренера в эту зимнюю паузу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Масалитин: «Спартаку» надо брать реванш у ЦСКА в сегодняшнем дерби

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android