Главная Футбол Новости

Оренбург — Балтика, результат матча 22 ноября 2025, счет 0:0, 16-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом», продлив серию без поражений в РПЛ до шести матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч закончился со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

После 16 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке.

Калининградская команда не проигрывает в РПЛ в течение шести матчей.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1. В следующем туре РПЛ «Оренбург» встретится с ЦСКА (29 ноября), а «Балтика» — со «Спартаком» (29 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
