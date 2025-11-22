Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом», продлив серию без поражений в РПЛ до шести матчей

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч закончился со счётом 0:0.

После 16 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке.

Калининградская команда не проигрывает в РПЛ в течение шести матчей.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» со счётом 0:1, а «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром» — 1:1. В следующем туре РПЛ «Оренбург» встретится с ЦСКА (29 ноября), а «Балтика» — со «Спартаком» (29 ноября).

Самые титулованные футбольные клубы России: