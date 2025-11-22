В «Барселоне» отреагировали на возможное отстранение Тебаса из-за разглашения данных клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном отстранении главы Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за разглашения конфиденциальной финансовой информации о сине-гранатовых.

«Я думаю, что это не очень хорошие новости. Это произошло из-за какой-то группы, но не знаю, из-за кого конкретно. Не лучшие новости, так как наши отношения с Ла Лигой довольно хорошие. Не знаю, откуда возникли подобные попытки сместить президента Ла Лиги. Я не доверяю происходящему», — приводит слова Лапорты Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ранее СМИ сообщали, что в случае признания вины Тебаса ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

