Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
В «Барселоне» отреагировали на возможное отстранение Тебаса из-за разглашения данных клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном отстранении главы Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за разглашения конфиденциальной финансовой информации о сине-гранатовых.

«Я думаю, что это не очень хорошие новости. Это произошло из-за какой-то группы, но не знаю, из-за кого конкретно. Не лучшие новости, так как наши отношения с Ла Лигой довольно хорошие. Не знаю, откуда возникли подобные попытки сместить президента Ла Лиги. Я не доверяю происходящему», — приводит слова Лапорты Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ранее СМИ сообщали, что в случае признания вины Тебаса ему грозит наказание от публичного выговора до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.

Президент Ла Лиги может быть дисквалифицирован за разглашение данных «Барселоны» — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

