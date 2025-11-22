Мартина: Дик Адвокат – один из лучших тренеров мира, цель Кюрасао на ЧМ – второй раунд

Президент Федерации футбола Кюрасао Жильбер Мартина высказался о нидерландском специалисте Дике Адвокате, возглавляющем национальную сборную. Функционер назвал Адвоката одним из лучших тренеров мира и поделился амбициозными задачами, которые поставлены перед командой на предстоящем чемпионате мира.

«Посмотрите на статистику квалификации сборной Кюрасао: 10 матчей, 7 побед и 3 ничьи, 11 голов забито и 3 гола пропущено. Да, с Диком всё в порядке, разговаривал с ним сегодня. Мы увидимся на жеребьёвке в Вашингтоне.

Решение ФИФА об расширении числа участников чемпионат мира даёт надежду и стремление тем странам, у которых есть потенциал квалификации и возможность претендовать на выход в первый раунд. Так что да, я считаю это хорошим решением», — приводит слова Мартины Odds.ru

Отвечая на вопрос о конкретных целях, которые стоят перед командой на мировом первенстве, Мартина обозначил чёткую задачу: «Как минимум выход во второй раунд».

Сборная Кюрасао впервые в своей истории добилась выхода на чемпионат мира по футболу, заняв первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Дик Адвокат возглавил национальную команду в январе 2024 года. До этого нидерландский специалист известен по работе с санкт-петербургским «Зенитом», а также со сборной России.