У Евгения Алдонина выявили тяжёлое заболевание

У бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Евгения Алдонина выявили тяжёлое заболевание. Об этом информирует телеграм-канал Мир РПЛ.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны.

У него выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей.

Евгений Алдонин принёс российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после её завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах», — написано в сообщении РПЛ.