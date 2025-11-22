Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Дроздов назвал преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов высказался о грядущем матче между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА в этом матче больше похож на фаворита. У них есть стабильный состав, не было смены тренера. Так что шансов на победу больше. Если не сыграет Акинфеев, есть на замене Тороп. Он уже достаточно провёл игр. Так что проблем быть не должно. Будет всё зависеть от игры защитников. Тем более после паузы будет интересно посмотреть на защитников. Матч будет интересным», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

