Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Урал – Спартак Кс, результат матча 22 ноября 2025, счет 1:1, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком», сохранив второе место в турнирной таблице
Комментарии

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Урал» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома
1:0 Железнов – 47'     1:1 Чурсин – 54'    

Счёт матча открыл полузащитник хозяев Юрий Железнов на 47-й минуте матча. Полузащитник гостей Кирилл Чурсин сделал счёт равным уже на 54-й минуте.

Отметим, что это уже второй матч без победы для «Урала» и третий для костромского «Спартака».

После сегодняшнего матча «Урал» продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 40 очков. Костромской «Спартак» с 34 очками на данный момент делит третье и четвёртое место с «Родиной».

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
