«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком», сохранив второе место в турнирной таблице

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Урал» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч закончился со счётом 1:1.

Счёт матча открыл полузащитник хозяев Юрий Железнов на 47-й минуте матча. Полузащитник гостей Кирилл Чурсин сделал счёт равным уже на 54-й минуте.

Отметим, что это уже второй матч без победы для «Урала» и третий для костромского «Спартака».

После сегодняшнего матча «Урал» продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 40 очков. Костромской «Спартак» с 34 очками на данный момент делит третье и четвёртое место с «Родиной».