Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Гарсии и Зорина в дерби с ЦСКА

В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Гарсии и Зорина в дерби с ЦСКА
Комментарии

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие футболистов Тео Бонгонда, Ливая Гарсии и Даниила Зорина в заявке на матч 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Бонгонда и Гарсия восстанавливаются после повреждений, полученных в сборных. Также травмирован Зорин, который работает по индивидуальной программе», — сказали в пресс-службе красно-белых.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
Юрий Дроздов назвал преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android