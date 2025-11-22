В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Гарсии и Зорина в дерби с ЦСКА

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие футболистов Тео Бонгонда, Ливая Гарсии и Даниила Зорина в заявке на матч 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

«Бонгонда и Гарсия восстанавливаются после повреждений, полученных в сборных. Также травмирован Зорин, который работает по индивидуальной программе», — сказали в пресс-службе красно-белых.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

