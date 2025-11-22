Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — ЦСКА: Барко вывел красно-белых вперёд прямым ударом с углового на 43-й минуте

«Спартак» — ЦСКА: Барко вывел красно-белых вперёд прямым ударом с углового на 43-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

На 43-й минуте Эсекьель Барко прямым ударом с углового открыл счёт в этой игре и вывел красно-белых вперёд.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рекорды, автоголы и удаления — вспомните главные события дерби «Спартак» — ЦСКА?
Тест
Рекорды, автоголы и удаления — вспомните главные события дерби «Спартак» — ЦСКА?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android