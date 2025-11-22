«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России команда Рашида Рахимова набрала 20 очков и занимает восьмое место. Подопечные Станислава Черчесова заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Рубин» разделил очки с «Пари НН» (0:0), а «Ахмат» уступил «Спартаку» со счётом 1:2.

Материалы по теме В «Рубине» прокомментировали ситуацию с пострадавшей футболисткой академии клуба

Самые титулованные футбольные клубы России: