Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рубин — Ахмат: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Сегодня, 22 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
После 15 матчей чемпионата России команда Рашида Рахимова набрала 20 очков и занимает восьмое место. Подопечные Станислава Черчесова заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Рубин» разделил очки с «Пари НН» (0:0), а «Ахмат» уступил «Спартаку» со счётом 1:2.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
В «Рубине» прокомментировали ситуацию с пострадавшей футболисткой академии клуба

Самые титулованные футбольные клубы России:

