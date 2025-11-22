Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Футбол Новости

Бёрнли — Челси, результат матча 22 ноября 2025, счёт 0:2, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Челси» переиграл «Бёрнли» и поднялся на второе место в АПЛ


Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Бёрнли» и «Челси». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Нету – 37'     0:2 Фернандес – 88'    

Игрок лондонцев Педру Нету поразил ворота на 37-й минуте, Энцо Фернандес забил на 88-й минуте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 23 очками находится на втором месте.

В следующем туре «кларетовые» 29 ноября сыграют на выезде с «Брентфордом», «синие» 30 ноября примут на своём поле «Арсенал».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
