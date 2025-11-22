«Челси» переиграл «Бёрнли» и поднялся на второе место в АПЛ

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Бёрнли» и «Челси». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Игрок лондонцев Педру Нету поразил ворота на 37-й минуте, Энцо Фернандес забил на 88-й минуте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 23 очками находится на втором месте.

В следующем туре «кларетовые» 29 ноября сыграют на выезде с «Брентфордом», «синие» 30 ноября примут на своём поле «Арсенал».