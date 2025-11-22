Скидки
Пьер-Эмерик Обамеянг забил 400-й гол в карьере в матче французской Лиги 1

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 400-й гол в карьере в матче французской Лиги 1
Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг достиг значимого рубежа, забив свой 400-й гол за профессиональную карьеру. Это историческое для него событие произошло в пятницу, 21 ноября, в рамках 13-го тура французской Лиги 1 в матче с футбольным клубом «Ницца». Гол, ставший юбилейным, был оформлен 36-летним габонским игроком на 11-й минуте встречи.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
21 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 5
Марсель
Марсель
0:1 Обамеянг – 11'     0:2 Гринвуд – 33'     0:3 Гринвуд – 53'     0:4 Веа – 58'     1:4 Шо – 63'     1:5 Пайшао – 74'    

Из общего числа голов 361 мяч футболист забил в рамках клубных соревнований, выступая за различные команды. Оставшиеся 39 голов были записаны на его счёт в играх за национальную сборную Габона.

Текущий сезон стал для Обамеянга возвращением в состав «Марселя». На протяжении своей долгой карьеры нападающий представлял множество европейских и неевропейских клубов. В его послужном списке значатся выступления за «Аль-Кадисию», лондонский «Челси», испанскую «Барселону» и другой английский клуб, лондонский «Арсенал». До этого Пьер-Эмерик играл за дортмундскую «Боруссию», французский «Сент-Этьен», а также был в составах «Монако» и «Лилля». Ранее в карьере он также защищал цвета «Дижона» и итальянского «Милана».

