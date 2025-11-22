Романов ответил, что было главным при подготовке «Спартака» к дерби с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал о подготовке команды к матчу с ЦСКА в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Случилось так, как случилось. Времени на раскачку не было, сразу приступили к работе.

– Стресс был?

– Футбол всегда сопряжён со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.

– На чём делали главный акцент?

– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определённые моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой, — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

11 ноября «Спартак» объявил об уходе из клуба Деяна Станковича, возглавлявшего красно-белых с лета 2024 года. В этот же день было объявлено, что Романов будет руководить тренировочным процессом московской команды.

Игра между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Материалы по теме Масалитин: Романову будет тяжело найти общий язык с иностранцами в «Спартаке»

Главные футбольные дерби России: