«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в 12-м туре АПЛ

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Даниэль Муньос открыл счёт на 63-й минуте, Йереми Пино удвоил преимущество команды на 69-й минуте.

После этой игры «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на 20-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 20 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «волки» 30 ноября на выезде встретятся с «Астон Виллой», «стекольщики» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Юнайтед».