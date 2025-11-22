Скидки
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас, результат матча 22 ноября 2025, счёт 0:2, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в 12-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Муньос – 63'     0:2 Пино – 69'    

Даниэль Муньос открыл счёт на 63-й минуте, Йереми Пино удвоил преимущество команды на 69-й минуте.

После этой игры «Вулверхэмптон» с двумя очками располагается на 20-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 20 очками находится на четвёртом месте.

В следующем туре «волки» 30 ноября на выезде встретятся с «Астон Виллой», «стекольщики» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
