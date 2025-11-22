Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Ноттингем Форест, результат матча 22 ноября 2025, счёт 0:3, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Ливерпуль» потерпел крупное поражение в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

Мурилло открыл счёт на 33-й минуте, Николо Савона удвоил преимущество команды на 46-й минуте, а на 78-й минуте отличился Морган Гиббс-Уайт.

После этой игры «Ливерпуль» с 18 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 12 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «красные» 30 ноября на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Форвард «Ливерпуля» Александер Исак приобрёл добермана после угроз расправы — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android