«Ливерпуль» потерпел крупное поражение в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест»

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Мурилло открыл счёт на 33-й минуте, Николо Савона удвоил преимущество команды на 46-й минуте, а на 78-й минуте отличился Морган Гиббс-Уайт.

После этой игры «Ливерпуль» с 18 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 12 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «красные» 30 ноября на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».