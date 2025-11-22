Гусев: Карпин хотел как лучше. Где-то принципы тренера работают, а где-то нет

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил, понимает ли он, что у команды пошло не так в первой половине сезона и как можно это исправить.

«Понимание есть, но, опять же, всё покажут матчи и результат — правильно ли мы это понимаем или нет. Это футбол: может показаться, что всё идёт здорово, а выходишь на игру, и всё получается совсем по-другому.

Понятно, что Валерий [Карпин] не хотел, чтобы всё так сложилось. Он хотел как лучше, и где-то раньше в его других командах это работало. Я имею в виду его подготовку, принципы, требования. Мы видим, что так бывает и у других тренеров: Моуринью приходит в одну команду и выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать, и его увольняют после пятого-шестого тура. Это футбол: так бывает, когда твои принципы и требования где-то работают, а где-то нет», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

17 ноября бело-голубые проинформировали, что Валерий Карпин, занимавший пост главного тренера команды, завершил работу в клубе по собственному желанию. 56-летний специалист возглавлял «Динамо» с 13 июня. Контракт с Карпиным был рассчитан до 2028 года. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место.

Материалы по теме Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»: