Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гусев: Карпин хотел как лучше. Где-то принципы тренера работают, а где-то нет

Гусев: Карпин хотел как лучше. Где-то принципы тренера работают, а где-то нет
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил, понимает ли он, что у команды пошло не так в первой половине сезона и как можно это исправить.

«Понимание есть, но, опять же, всё покажут матчи и результат — правильно ли мы это понимаем или нет. Это футбол: может показаться, что всё идёт здорово, а выходишь на игру, и всё получается совсем по-другому.

Понятно, что Валерий [Карпин] не хотел, чтобы всё так сложилось. Он хотел как лучше, и где-то раньше в его других командах это работало. Я имею в виду его подготовку, принципы, требования. Мы видим, что так бывает и у других тренеров: Моуринью приходит в одну команду и выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать, и его увольняют после пятого-шестого тура. Это футбол: так бывает, когда твои принципы и требования где-то работают, а где-то нет», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

17 ноября бело-голубые проинформировали, что Валерий Карпин, занимавший пост главного тренера команды, завершил работу в клубе по собственному желанию. 56-летний специалист возглавлял «Динамо» с 13 июня. Контракт с Карпиным был рассчитан до 2028 года. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место.

Материалы по теме
Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android