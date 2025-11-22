Скидки
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд, результат матча 22 ноября 2025, счёт 2:1, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Брайтон» переиграл «Брентфорд» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорд». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс (Лестер).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Тьяго – 29'     1:1 Уэлбек – 71'     2:1 Хиншелвуд – 84'    

Игор Тьяго на 29-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Дэнни Уэлбек на 71-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 84-й минуте забил Джек Хиншелвуд.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 19 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 16 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «чайки» 30 ноября на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «пчёлы» 29 ноября примут на своём поле «Бёрнли».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Коул — о Холанде: не уверен, что он является лучшим нападающим Премьер-лиги
