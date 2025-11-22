Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Челестини ответил, что для ЦСКА означает участие Акинфеева в матче со «Спартаком»

Аудио-версия:
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о грядущем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», а также высказался о значимости вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева, восстановившегося после травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

– Как ситуация в команде? Вы говорили, что команда на пределе сил.
– Обляков, Кисляк, Дивеев, Глебов, Круговой были в сборной. Но сейчас речь идёт о «класико», поэтому мотивация запредельная, значит, то, что они были в сборной, не станет проблемой.

Когда тебе не хватает 12 игроков, всё время сложно работать. Но те, кто были, очень хорошо трудились. Мы могли и компенсировать физические возможности игроков, которые имели меньше игрового времени.

– Тяжело ли готовиться к тренеру, которого вы не знаете?
– Всегда есть определённые сомнения. Но мы думаем о себе. Самый главный соперник — мы сами. Мы работаем со своим отношением. Здесь играть сложно, но мы сделаем всё возможное, будем приверженцами своего стиля.

– Что для ЦСКА значит, что Акинфеев снова в строю?
– Он наш капитан! Это очень важно. У него огромный опыт. Такие матчи играются большей частью на психологически‑ментальном уровне. В этом Игорь нам очень сильно поможет. Мы более сбалансированы сейчас, но это не значит, что настроены больше обороняться, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок во встрече со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре чемпионата России, который состоялся 5 октября. С того момента вратарь ЦСКА не выходил на поле.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

