Челестини ответил, что для ЦСКА означает участие Акинфеева в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о грядущем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», а также высказался о значимости вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева, восстановившегося после травмы.

– Как ситуация в команде? Вы говорили, что команда на пределе сил.

– Обляков, Кисляк, Дивеев, Глебов, Круговой были в сборной. Но сейчас речь идёт о «класико», поэтому мотивация запредельная, значит, то, что они были в сборной, не станет проблемой.

Когда тебе не хватает 12 игроков, всё время сложно работать. Но те, кто были, очень хорошо трудились. Мы могли и компенсировать физические возможности игроков, которые имели меньше игрового времени.

– Тяжело ли готовиться к тренеру, которого вы не знаете?

– Всегда есть определённые сомнения. Но мы думаем о себе. Самый главный соперник — мы сами. Мы работаем со своим отношением. Здесь играть сложно, но мы сделаем всё возможное, будем приверженцами своего стиля.

– Что для ЦСКА значит, что Акинфеев снова в строю?

– Он наш капитан! Это очень важно. У него огромный опыт. Такие матчи играются большей частью на психологически‑ментальном уровне. В этом Игорь нам очень сильно поможет. Мы более сбалансированы сейчас, но это не значит, что настроены больше обороняться, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок во встрече со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре чемпионата России, который состоялся 5 октября. С того момента вратарь ЦСКА не выходил на поле.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

