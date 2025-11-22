«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Харви Барнс вывел хозяев поля вперёд на 63-й минуте, Рубен Диаш сравнял счёт на 68-й минуте, а на 70-й минуте Барнс оформил дубль.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 15 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 22 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 29 ноября сыграют в гостях с «Эвертоном», «горожане» в тот же день дома встретятся с «Лидс Юнайтед».