Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 22 ноября 2025, счёт 2:1, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ
Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 63'     1:1 Диаш – 68'     2:1 Барнс – 70'    

Харви Барнс вывел хозяев поля вперёд на 63-й минуте, Рубен Диаш сравнял счёт на 68-й минуте, а на 70-й минуте Барнс оформил дубль.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 15 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 22 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 29 ноября сыграют в гостях с «Эвертоном», «горожане» в тот же день дома встретятся с «Лидс Юнайтед».

