Главная Футбол Новости

Гусев ответил, какие изменения он внёс при подготовке «Динамо» к матчу РПЛ

Гусев ответил, какие изменения он внёс при подготовке «Динамо» к матчу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, какие изменения он внёс при подготовке команды к матчу с махачкалинским «Динамо» в 16-м туре Мир РПЛ, который состоится в воскресенье, 23 ноября.

«Конечно, мы поменяли тренировочный процесс, немного скорректировали бытовое расписание, режим дня. Плюс чуть-чуть меняемся по схеме. Понятно, что у ребят уже сформировались определённые привычки, так что по мановению волшебной палочки нельзя сделать так, чтобы всё сразу пошло как по маслу. Какие-то привычки в любом случае будут оставаться, а чтобы кардинально что-то поменять, должен пройти определённый период времени», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Московский клуб объявил о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых 17 ноября. В этот день Валерий Карпин, возглавлявший команду с 13 июня, завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. После 15 туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место.

