Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Чайка – Нефтехимик, результат матча 22 ноября 2025, счет 2:4, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Чайка» проиграла «Нефтехимику» и продолжает оставаться в зоне вылета Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился победой нижнекамской команды со счётом 4:2.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
22 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Бобёр – 45+1'     0:2 Никитин – 48'     0:3 Магомедов – 70'     1:3 Библик – 71'     1:4 Шильцов – 82'     2:4 Филев – 83'    
Удаления: Иванников – 6', Иванников – 7' / нет

Защитник хозяев Дмитрий Иванников получил красную карточку и был удалён с поля уже на седьмой минуте встречи. Счёт открыл полузащитник гостей Иван Бобёр в самой концовке первого тайма. Спустя три минуты после начала второго отрезка преимущество гостей удвоил полузащитник Андрей Никитин. Счёт 3:0 на 70-й минуте встречи сделал нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов, но уже спустя минуту Станислав Библик сократил отставание «Чайки» на один мяч. На 82-й минуте полузащитник нижнекамской команды Константин Шильцов сделал счёт 4:1. Спустя всего одну минуту нападающий «Чайки» Арсений Филев установил окончательный счёт.

«Чайка» потерпела шестое подряд поражение и продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» на данный момент с 27 очками поднялся на восьмое место.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Комментарии
