«Чайка» проиграла «Нефтехимику» и продолжает оставаться в зоне вылета Первой лиги

Закончился матч 20-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился победой нижнекамской команды со счётом 4:2.

Защитник хозяев Дмитрий Иванников получил красную карточку и был удалён с поля уже на седьмой минуте встречи. Счёт открыл полузащитник гостей Иван Бобёр в самой концовке первого тайма. Спустя три минуты после начала второго отрезка преимущество гостей удвоил полузащитник Андрей Никитин. Счёт 3:0 на 70-й минуте встречи сделал нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов, но уже спустя минуту Станислав Библик сократил отставание «Чайки» на один мяч. На 82-й минуте полузащитник нижнекамской команды Константин Шильцов сделал счёт 4:1. Спустя всего одну минуту нападающий «Чайки» Арсений Филев установил окончательный счёт.

«Чайка» потерпела шестое подряд поражение и продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» на данный момент с 27 очками поднялся на восьмое место.