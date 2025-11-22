Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 20:30

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой игрой «Ньюкасл Юнайтед» с 12 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 22 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «сороки» 29 ноября сыграют в гостях с «Эвертоном», «горожане» в тот же день дома встретятся с «Лидс Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Надежда для «Арсенала»
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Надежда для «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android