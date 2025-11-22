«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой «Ньюкасл Юнайтед» с 12 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 22 очками находится на третьем месте.

В следующем туре «сороки» 29 ноября сыграют в гостях с «Эвертоном», «горожане» в тот же день дома встретятся с «Лидс Юнайтед».