Аллегри — перед матчем с «Интером»: в Милане царит дух соперничества

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 12-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча состоится 23 ноября.

«Это будет прекрасный вечер, потому что в Милане царит дух соперничества. Нам противостоит очень сильная команда, фаворит в борьбе за скудетто, наряду с «Наполи». Это опытная команда с физически крепкими и техничными игроками, но дерби – это всегда отдельный матч. Нам нужно будет показать хорошую игру и быть более сосредоточенными, чем в матче с «Пармой». Именно такие важные матчи дают много адреналина и волнения при подготовке. В конце концов, посмотрим, насколько мы хороши и удачливы, чтобы добиться результата. «Интер» — сильная команда, они в отличной форме, но и мы тоже. Мы знаем их физические и технические качества, у них есть решения в штрафной, они первая команда Серии А по ударам по воротам и пропускают меньше всего. Поэтому нам придётся играть в правильную игру, в важных матчах детали имеют значение», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После 11 сыгранных матчей чемпионата Италии «Милан» занимает третье место, набрав 22 очка. «Интер» лидирует в чемпионате. У команды 24 очка.