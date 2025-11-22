Вратарь «Балтики» Бориско — лучший в РПЛ по предотвращённым голам

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) является лучшим вратарём чемпионата России по предотвращённым голам. В текущем сезоне он пропустил семь голов при 12,6 xGoT, предотвратив 5,6 гола в свои ворота. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По предотвращённым голам вратарь калининградцев опережает голкипера московского «Локомотива» Антона Митрюшкина, его показатель равен 5,3 гола. В топ-5 также входят Виталий Гудиев («Акрон», 2,6), Станислав Агкацев («Краснодар», 1,5) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 1,3).

После 16 матчей чемпионата России подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке.