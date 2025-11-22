Скидки
16:45 Мск
Вратарь «Балтики» Бориско — лучший в РПЛ по предотвращённым голам

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) является лучшим вратарём чемпионата России по предотвращённым голам. В текущем сезоне он пропустил семь голов при 12,6 xGoT, предотвратив 5,6 гола в свои ворота. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

По предотвращённым голам вратарь калининградцев опережает голкипера московского «Локомотива» Антона Митрюшкина, его показатель равен 5,3 гола. В топ-5 также входят Виталий Гудиев («Акрон», 2,6), Станислав Агкацев («Краснодар», 1,5) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 1,3).

После 16 матчей чемпионата России подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке.

«Балтику» притормозил дерзкий аутсайдер! Но она точно останется выше «Спартака»
«Балтику» притормозил дерзкий аутсайдер! Но она точно останется выше «Спартака»
