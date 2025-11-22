И. Федотов оценил столкновение Максименко и Кругового в штрафной «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде в штрафной московского «Спартака» в дерби с ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«По моменту в первом тайме дерби «Спартака» и ЦСКА и столкновению Максименко и Кругового: со стороны Максименко не было грубой игры – это раз. Два – Круговой мяч просто прокинул, мяч очевидно уходит за линию ворот – это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового.

Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение — продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.