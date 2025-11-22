Болельщики «Спартака» вывесили баннер перед матчем с ЦСКА

Болельщики московского «Спартака» вывесили баннер перед матчем 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Счёт 0:0.

Эта игра является дебютной в качестве главного тренера московского «Спартака» для Вадима Романова.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.