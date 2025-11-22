Болельщики «Спартака» вывесили баннер перед матчем с ЦСКА
Поделиться
Болельщики московского «Спартака» вывесили баннер перед матчем 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Счёт 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
Эта игра является дебютной в качестве главного тренера московского «Спартака» для Вадима Романова.
После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.
В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
18:48
-
18:35
-
18:33
-
18:21
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:52
-
17:46
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:03
-
16:57
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:13
-
16:09
-
16:00
-
15:38
-
15:36
-
15:31
-
15:19