Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вольфсбург — Байер, результат матча 22 ноября 2025, счёт 1:3, 11-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Байер» уверенно обыграл «Вольфсбург» в матче 11-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Хофман – 9'     0:2 Тапсоба – 24'     0:3 Тилльман – 33'     1:3 Вавро – 57'    

Йонас Хофман вывел гостей вперёд на девятой минуте, Эдмон Тапсоба удвоил преимущество команды на 24-й минуте, Малик Тилльман на 33-й минуте отметился третьим мячом леверкузенцев. Денис Вавро на 57-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Вольфсбург» с восемью очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Байер» с 23 очками находится на втором месте.

В следующем туре «волки» 30 ноября на выезде встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом», «аспириновые» 29 ноября примут на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» и «Барселона» интересуются защитником «Байера» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android