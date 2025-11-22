«Байер» уверенно обыграл «Вольфсбург» в матче 11-го тура Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Йонас Хофман вывел гостей вперёд на девятой минуте, Эдмон Тапсоба удвоил преимущество команды на 24-й минуте, Малик Тилльман на 33-й минуте отметился третьим мячом леверкузенцев. Денис Вавро на 57-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Вольфсбург» с восемью очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Байер» с 23 очками находится на втором месте.

В следующем туре «волки» 30 ноября на выезде встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом», «аспириновые» 29 ноября примут на своём поле дортмундскую «Боруссию».