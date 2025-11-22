Тренер «Милана» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Интером»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 12-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча состоится 23 ноября.
Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Адриен Рабьо будет играть. Атекаме, у которого проблемы с камбаловидной мышцей, и Хименес, у которого проблемы с лодыжкой, не попадут в состав на игру. Остальные улучшают своё состояние, и это хорошо для будущих матчей», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
После 11 сыгранных матчей чемпионата Италии «Милан» занимает третье место, набрав 22 очка. Миланский «Интер» лидирует в чемпионате. У команды 24 очка.
