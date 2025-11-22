Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Интером»

Тренер «Милана» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Интером»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 12-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча состоится 23 ноября.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адриен Рабьо будет играть. Атекаме, у которого проблемы с камбаловидной мышцей, и Хименес, у которого проблемы с лодыжкой, не попадут в состав на игру. Остальные улучшают своё состояние, и это хорошо для будущих матчей», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После 11 сыгранных матчей чемпионата Италии «Милан» занимает третье место, набрав 22 очка. Миланский «Интер» лидирует в чемпионате. У команды 24 очка.

Материалы по теме
Аллегри — перед матчем с «Интером»: в Милане царит дух соперничества
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android