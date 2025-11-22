Скидки
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
16:45 Мск
Матч-центр:
Игрок «Балтики» Беликов остался недоволен качеством поля в матче с «Оренбургом»

Защитник «Балтики» Иван Беликов высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0), отметив плохое качество поля на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«Игра была очень вязкой, особенно во втором тайме. Особо не было моментов у нас и у соперника. Возможно, мы были чуть ближе к голу, особенно в первом тайме. Надо работать. Во втором тайме соперник был поострее нас. Видимо, нам чего-то не хватило — не знаю, тренер объяснит.

Мне кажется, фактор поля можно отметить — оно было не очень хорошего качества. Не было комбинационной игры. Соперник тоже не дал много создать. У нас не получалось что задумывали», — сказал Беликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 16 матчей чемпионата России подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке. Команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 14-е место.

