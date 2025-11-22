«Одна из трёх-четырёх сильнейших в Европе». Буффон — о сборной Норвегии

Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался об игре национальной команды Норвегии. Напомним, скандинавы вышли на чемпионат мира 2026 года, разгромив «Скуадра Адзурра» со счётом 4:1 в заключительном матче европейской квалификации.
«[Норвегия] топовая команда. Одна из трёх-четырёх сильнейших в Европе. Норвегия сделает себе имя на чемпионате мира: у них есть энтузиазм, потому что они знают, что могут войти в историю, два-три выдающихся таланта и впечатляющая физическая сила в сочетании с динамизмом, в отличие от тридцати лет назад, когда они были неподвижны и неуклюжи. Читать их заявку на «Сан-Сиро» было страшно», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
Норвегия заняла первое место в группе I отбора, выиграв все свои матчи и набрав 24 очка.
- 22 ноября 2025
