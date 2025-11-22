Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Одна из трёх-четырёх сильнейших в Европе». Буффон — о сборной Норвегии

«Одна из трёх-четырёх сильнейших в Европе». Буффон — о сборной Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался об игре национальной команды Норвегии. Напомним, скандинавы вышли на чемпионат мира 2026 года, разгромив «Скуадра Адзурра» со счётом 4:1 в заключительном матче европейской квалификации.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«[Норвегия] топовая команда. Одна из трёх-четырёх сильнейших в Европе. Норвегия сделает себе имя на чемпионате мира: у них есть энтузиазм, потому что они знают, что могут войти в историю, два-три выдающихся таланта и впечатляющая физическая сила в сочетании с динамизмом, в отличие от тридцати лет назад, когда они были неподвижны и неуклюжи. Читать их заявку на «Сан-Сиро» было страшно», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Норвегия заняла первое место в группе I отбора, выиграв все свои матчи и набрав 24 очка.

Материалы по теме
Норвегия — на ЧМ-2026! До эры Холанда она не играла там целую вечность
Норвегия — на ЧМ-2026! До эры Холанда она не играла там целую вечность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android