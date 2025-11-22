Тренер «Урала» Ромащенко высказался о ничейном результате в игре с костромским «Спартаком»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался после матча 20-го тура Лиги Pari с костромским «Спартаком» (1:1).

«Мы предполагали, что матч будет проходить в таком ключе — много единоборств, дуэлей. Хотелось делать противоположное тому, что делает соперник. Тяжело входили в игру, слишком уважительно отнеслись к сопернику. Потихоньку переломили игру. Из-за невынужденных потерь теряли натиск. Казалось, начинаем доминировать — но тут одна потеря, другая… Во втором тайме стали действовать лучше. В силу спешки принимали неправильные решения в простых ситуациях. Но я доволен отношением игроков к этому матчу. Никто не убирал ноги, не подпрыгивал. Все бились до конца. Ни в чём не уступили сопернику. В целом позитивно всё оцениваю. У нас есть от чего оттолкнуться и сделать тройной прыжок», — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба.

После сегодняшнего матча «Урал» продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 40 очков. Костромской «Спартак» с 34 очками находится на третьей строчке.