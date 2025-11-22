В Федерации футбола Франции высказались о возможном назначении Зидана тренером сборной

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост тренера национальной команды.

«Многое может произойти, и совсем не то, чего люди ожидают. Я уже говорил, что испытываю огромное восхищение и уважение к Зидану, как за то, что он сделал для французского футбола, так и за его работу в качестве тренера мадридского «Реала», завоёвывавшего трофеи. Но всему своё время. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира», — приводит слова Диалло L'Équipe.

Зидан остаётся основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции. Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.