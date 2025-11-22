Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Москва — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола Франции высказались о возможном назначении Зидана тренером сборной

В Федерации футбола Франции высказались о возможном назначении Зидана тренером сборной
Комментарии

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост тренера национальной команды.

«Многое может произойти, и совсем не то, чего люди ожидают. Я уже говорил, что испытываю огромное восхищение и уважение к Зидану, как за то, что он сделал для французского футбола, так и за его работу в качестве тренера мадридского «Реала», завоёвывавшего трофеи. Но всему своё время. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира», — приводит слова Диалло L'Équipe.

Зидан остаётся основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции. Последним местом работы 53-летнего специалиста был мадридский «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме
Лебёф высказался о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android