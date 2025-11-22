«Спартак» — ЦСКА: арбитр Карасёв отменил пенальти в ворота красно-синих на 61-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу «Спартака»: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч. Ранее, на 43-й минуте, отличился игрок «Спартака» Игорь Дмитриев.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.