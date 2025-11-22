Хет-трик Ундава позволил «Штутгарту» избежать поражения от дортмундской «Боруссии»

Окончен матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Эмре Джан на 34-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд, Максимилиан Байер на 42-й минуте удвоил преимущество команды. Дениз Ундав отыграл один мяч на 47-й минуте, а на 71-й минуте он оформил дубль. Карим Адейеми забил гол на 89-й минуте, а на 90+1-й минуте Ундав оформил хет-трик.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Штутгарт» с 22 очками находится на пятой позиции.

В следующем туре дортмундцы 29 ноября на выезде встретятся с «Байером», «швабы» 30 ноября в гостях сыграют с «Гамбургом».