Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия Д — Штутгарт, результат матча 22 ноября 2025, счёт 3:3, 11-й тур Бундеслиги — 2025/2026

Хет-трик Ундава позволил «Штутгарту» избежать поражения от дортмундской «Боруссии»
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Джан – 34'     2:0 Байер – 41'     2:1 Ундав – 47'     2:2 Ундав – 71'     3:2 Адейеми – 89'     3:3 Ундав – 90+1'    

Эмре Джан на 34-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд, Максимилиан Байер на 42-й минуте удвоил преимущество команды. Дениз Ундав отыграл один мяч на 47-й минуте, а на 71-й минуте он оформил дубль. Карим Адейеми забил гол на 89-й минуте, а на 90+1-й минуте Ундав оформил хет-трик.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Штутгарт» с 22 очками находится на пятой позиции.

В следующем туре дортмундцы 29 ноября на выезде встретятся с «Байером», «швабы» 30 ноября в гостях сыграют с «Гамбургом».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Романо: Адейеми из «Боруссии» хочет перейти в АПЛ в 2026 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android