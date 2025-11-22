Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол «Спартака» в дерби с ЦСКА записан на Игоря Дмитриева

В эти минуты идёт перерыв матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых: автором гола после исполнения углового на 43-й минуте был признан Игорь Дмитриев. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.