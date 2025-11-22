Роман Зобнин высказался в перерыве матча «Спартака» с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался в перерыве матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты, «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

«Мы работали под прессингом, не получался выход из обороны. В принципе, во второй трети поля всё нормально, а вот выход из обороны страдает. Тренировочный процесс под руководством Романова интересный. Ну, думаю, после второго тайма увидим», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.