Главная Футбол Новости

Роман Зобнин высказался в перерыве матча «Спартака» с ЦСКА

Роман Зобнин высказался в перерыве матча «Спартака» с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался в перерыве матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты, «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Мы работали под прессингом, не получался выход из обороны. В принципе, во второй трети поля всё нормально, а вот выход из обороны страдает. Тренировочный процесс под руководством Романова интересный. Ну, думаю, после второго тайма увидим», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место. Красно-синие заработали 33 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:1, а ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

